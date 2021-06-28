سامح شكرى يبحث أزمة سد النهضة مع وزيرا خارجية الكونغو وفرنسا والملف...

بحث وزير الخارجية سامح شكرى، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتونتدولا ابالا، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، آخر مستجدات قضية سد النهضة، وبحث ملفات عديدة وقضايا إقليمية وعلى رأسها مكافحة داعش والملف السورى.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تدوينة عبر "تويتر" إن الوزير شكرى بحث مع المبعوث الأممى لدى سوريا جير بيدرسون سبل دفع مسار الحل السياسي وإعادة السلم والأمن والاستقرار إلى سوريا.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والمنعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما.

ومن المقرر أن يشارك الوزير شكري أيضا في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف، للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.