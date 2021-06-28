/637809/الأهلي-يرفع-دعوى-ضد-اتحاد-الكرة-لمركز-التسوية-والتحكيم-تفاصيل

قام مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، برفع دعوى ضد اتحاد الكرة المصري، إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، ويعرض موقع دوت الخليج أسباب الدعوى المقدمة من قبل النادي الأهلي.

الأهلي يقدم دعوى ضد اتحاد الكرة

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي قرر تقديم دعوى ضد اتحاد الكرة المصري بسبب عدم إقامة مباراة فاصلة الأهلي والزمالك مواليد 1999 وبالتالي لم يتم تحديد بطل حتى الأن.

قام مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، برفع دعوى ضد اتحاد الكرة المصري، إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، ويعرض موقع دوت الخليج أسباب الدعوى المقدمة من قبل النادجي الأهلي:

تأتي سبب الدعوى المقدمة من قبل النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة، هو عدم قيام اتحاد الكرة بتحديد بطل دوري الجمهورية مواليد 1999، كما لم يقم اتحاد الكرة بقيام مباراة فاصلة حتى الأن.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد فاز على فريق الزمالك، في المباراة الأخيرة لدوري مواليد 1999، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/1، لصالح المارد الأحمر، ليتساوى في النقاط مع فريق الزمالك، وفي هذه لحالة يتم تحديد الفائز ببطولة الدوري، باللجوء إلى المواجهات المباشرة، أو إلى فارق الأهداف بين الفريقين، ولكن اتحاد الكرة المصري لم يحدد أي قاعدة يلجأ إليها في مثل تلك الحالات، وبالتالي لم يتم تحديد بطل الدوري لمواليد 1999 حتى الأن.

احتفال الفريقين باللقب

وحدث مشهد غريب بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في بطولة الدوري لمواليد 1999، حيث قام لاعبي الفريقين بالإحتفال بالبطولة، واعتبر كل فريق نفسه الفائز باللقب، وبرر مسئولو الأهلي احتفال لاعبي الفريق بالدوري، أن الفريقين تساوا في عدد النقاط مع تفوق المارد الأحمر بالمواجهات المباشرة، بينما جاء تبرير فريق الزمالك أن الفريقين تساوا في عدد النقاط، مع تفوق الفريق الأبيض بفارق الأهداف.

تصريحات طارق يحيي بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك بدوري 1999

وقال طارق يحيي، نجم فريق الزمالك السابق، ومدير قطاع الناشئين بالزمالك حاليا، " نستغرب من احتفال لاعبي الأهلي عقب انتهاء المباراة الأخيرة أمام فريق الزمالك، وهم يحتفلون لتأليف وترويج قصة وهمية لكي يتوجوا بالبطولة".

وتابع"يجب على اتحاد الكرة التحلي بالشجاعة والمصداقية، وعدم تضيع البطولة عن فريق الزمالك، لأنه هو الفريق المستحق للبطولة، بعد تفوقه عن النادي الأهلي بفارق الأهداف".