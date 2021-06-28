/637812/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-إسبانيا-وكرواتيا

تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الكرواتي والمنتخب الإسباني بعد قليل في السادسة مساء، في لقاء الدور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، ويلتقي المنتخبان في ملعب باركن في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، ويدخل الفريقين بتشكيلات قوية في اللقاء، في محاولة تحقيق الفوز.

ويدخل المنتخب الإسباني صاحبة الرقم القياسي في التتويجات بثلاثة ألقاب مثل ألمانيا، مباراة اليوم في محاولة تخطي وصيف بطولة كأس العالم للنسخة الماضية، والوصول لنهائي البطولة والتتويج بالكأس الرابع في تاريخ الإسبان.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة:

تشكيل منتخب كرواتيا:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوشكو جفارديول - دوماجوج فيدا - دويي كاليتا-كار - جوسيب يورانوفيتش

الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: أنتي ريبيتش - نيكولا فلاسيتش- برونو بيتكوفيتش

تشكيل منتخب إسبانيا:

حارس المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: خوسيه جايا – إيمريك لابورتي – إريك جارسيا – سيزار أزبيليكويتا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – كوكي

الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

والفائز من كلا المنتخبين سيواجه منتخب فرنسا أو سويسرا في الدور ربع النهائي، من بطولة اليورو 2020.

نتيجة مباراة البرتغال وبلجيكا

انتهت أحداث المباراة بين المتخب البلجيكي والمنتخب البرتغالي بنتيجة هدف دون رد لصالح بلجيكا، في لقاء الدور الثمن نهائي من بطولة أمم أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب لا كارتوخا، ويستعرض دوت الخليج أبرز احداث المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الواحده والأربعون عن طريق جورثان هازارد، من خلال تمريرة من توماس مونييه إلى ثورجان هازارد سددها صاروخية من على حدود المنطقة الجزاء في أقصى الزواية اليسرى لمرمى البرتغال.

رونالدو وعلي دائي

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم الإيراني علي دائي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات حول العالم برصيد 109 أهداف، سجلها في الفترة ما بين 1993 / 2006، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في شباك المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.