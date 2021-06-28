صحة النواب تناقش طلب تشغيل المؤسسة العلاجية بالقليوبية.. ومطالب بتطوير مستشفى قويسنا «صور»

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ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن ترميم وتشغيل المؤسسة العلاجية بمحافظة القليوبية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن نقاش لجنة الصحة بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

سولاف درويش: المؤسسة العلاجية بالقليوبية مغلقة وتُسبب معاناة للمواطنين

وقالت النائبة سولاف درويش، أن المؤسسة العلاجية بالقليوبية مغلقة وذلك يتسبب فى معاناة للمواطنين الذين يحتاجون خدمات صحية بأسعار تتناسب مع ظروفهم المعيشية، مطالبة بترميم وتطوير المؤسسة العلاجية وتشغيلها.

وأكد الدكتور أحمد جمال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن المؤسسة العلاجية بالقليوبية مدرجة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2021/2022، بمبلغ مخصص بقيمة 450 مليون جنيه، وطلبت اللجنة تقديم تقرير عما تم من أعمال فى المؤسسة بعد ثلاثة أشهر.

وناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين طايل، بشأن سياسة الوزارة حيال التأخر فى تطوير مستشفى قويسنا المركزى لتلائم خدمة الطوارئ.

شيرين طايل تطالب بسرعة الإنتهاء من تطوير مستشفى قويسنا المركزى

وطالبت النائبة شيرين طايل، بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى قويسنا المركزى، وجدول زمنى لتشغيل المستشفى لخدمة المواطنين، وتوفير كل المستلزمات والأجهزة والأسرة التى تحتاجها المستشفي.

وقال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية: "فى المنوفية العمل الصحى والمنظومة تكاملية، إجمالى حالات استقبال الطوارئ فى آخر ثلاثة أشهر هى 25 ألف حالة، بينهم 20 حالة وفاة، و2141 حالة تم إجراء عمليات لها، مشيرا إلى أن أغلب المستشفيات كانت مشغولة بنسبة 90% بسبب كورونا، وتم تفريغ العديد من الأسرة لاستقبال المواطنين، وهناك العديد من أعمال ااصيانة تم القيام بها فى مبنى المستشفى، وجارى استكمال أعمال التطوير.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب عادل عامر، بشأن سوء حالة المبانى والإنشاءات لعدد من الوحدات الصحية، وكذا استغلال الوحدات الصحية بعد مواعيد العمل الرسمية (مراكز طبية) لخدمة أهالى القرى كعيادات تخصصية عن طريق التعاقد مع الأطباء، مطالبا بتطوير وتشغيل الوحدات الصحية، حيث أن بعضها تم إنشائها على أعلى مستوى ثم ظلت مغلقة ولم يتم تشغيلها، وأصبحت بعض المبانى مهجورة، مشددا على ضرورة مخاطبة الجهة المعنية للتجهيز.

وقال ممثل وزارة الصحة فى القليوبية، أن القناطر الخيرية فيها 20 وحدة الصحية، وتم إدراج 3 وحدات فى خطة العام المالى الجديد، وهناك طلب بضم 3 وحدات أخرى، ومحافظة القليوبية مرشحة لإدراجها فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وبالتالى هناك خطة لتأهيل وتطوير المنشآت الصحية لتحسين الخدمة، كما أن كل الوحدات غير المغطاة بأطباء بشريين سيتم تغطيتها خلال الفترة المقبلة.

كما ناقشت لجنة الشئون الصحية طلب إحاطة مقدم من النائب عادل عامر، والنائب إبراهيم عويس، بشأن التعنت فى فرش وتجهيز مستشفى الحروق، مطالبين بتشكيل لجنة لاستلام المستشفى وفرشها وتجهيزها.