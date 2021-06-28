تزامناً مع الإحتفال بثورة 30 يونيو .. وزارة الداخلية تطلق المرحلة الثامنة عشر من مبادرة «كلنا واحد»

/637815/تزامنا-مع-الإحتفال-بثورة-30-يونيو--وزارة-الداخلية-تطلق-المرحلة-الثامنة-عشر-من-مبادرة-كلنا-واحد

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثامنة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المرحلة الثامنه عشر من مبادرة «كلنا واحد»

بجميع أنحاء الجمهورية

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين ، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021م، وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تُلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

كلنا واحد لمدة عشرون يومًا

هذا وقامت وزارة الداخلية بإطلاق المرحلة الثامنة عشر من مبادرة ( كلنا واحد ) والتى سوف تستمر لمدة عشرون يوماً إعتباراً من اليوم الإثنين 28/6/2021 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية إستراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عدد (19) من السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان – هايبر وان – سبينيس - كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى - هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة - كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله) بإجمالى (755) فرع على مستوى الجمهورية .. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولى ( عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين) وإنشاء ( عدد 7 شوادر) بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ) بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع (الأضاحى الحية بكافة أنواعها ) ، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

منظومة

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.