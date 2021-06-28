/637816/علاء-عابد-حياة-كريمة-أحدثت-ثورة-في-الطرق-الداخلية-بالقرى-المصرية-صور

علاء عابد: الصعيد يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس السيسي لم يشهدها من قبل

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، عدد من طلبات الإحاطة، بدأتها بمناقشة طلب النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء طريق يربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد بطول 170 كم وأيضا استكمال ازدواج طريق سوهاج البحر الأحمر.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن نقاش لجنة والنقل والمواصلات، لعدد من طلبات الإحاطة والتى يأتى على رأسها، طلب النائب أحمد عبدالسلام، بشأن إنشاء طريق يربط بين محافظتي سوهاج والوادى الجديد.

علاء عابد: حياة كريمة أحدثت ثورة فى الطرق الداخلية

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن حياة كريمة أحدثت ثورة في الطرق الداخلية بالقري المصرية لم تشهدها من قبل، وأن الصعيد يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يشهدها من قبل.

وأوصت تشكيل لجنة لمتابعة إمكانية تنفيذ الطريق الرابط بين سوهاج والوادي الجديد، وسيتم معاينة الطريق سوهاج الوادي الجديد، ويرأس اللجنة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والنائب أحمد عبد السلام قورة مقدم طلب الإحاطة، ومسؤل من الطرق والكباري وتقديم تقرير للجنة، كما أوصت اللجنة، بمتابعة اللحنة بما تم من جهاز حماية النيل.