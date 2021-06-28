جلسة تاريخية للبرلمان اليوم..تضافر جهود النواب تحت القبة لحسم قوانين فائقة الأهمية.. فصل الإخوان والصكوك السيادية والوقف الخيري تشريعات فارقة تحت القبة اليوم

/637819/جلسة-تاريخية-للبرلمان-اليومتضافر-جهود-النواب-تحت-القبة-لحسم-قوانين-فائقة-الأهمية-فصل-الإخوان-والصكوك-السيادية-والوقف-الخيري-تشريعات-فارقة-تحت-القبة-اليوم

عقد مجلس النواب اليوم أحد أهم جلساته البرلمانية منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي، حيث تضافرت جهود النواب تحت القبة اليوم، وكثفوا جهودهم بقيادة المستشار دكتور حنفي جبالي، وذلك للانتهاء من قوانين بأهمية الفصل بغير الطريق التأديبي أو الصكوك السيادية والوقف الخيري وغيرها.

جلسة تاريخية

رصد دوت الخليج دلالات تجعل جلسة البرلمان اليوم تاريخية بكل المقاييس، وذلك نظرا لما سوف تؤسس عليه تلك الجلسة من أوضاع قانونية ودستورية خلال السنوات المقبلة من عمر البلاد، وذلك في الجوانب الأمنية سواء فيما يتعلق بفصل الموظفين من أصحاب التوجهات المتطرفة والأفكار الإيثارية، أو مايتعلق بالصكوك السيادية وقوانين الوقف الخيري.

والمتابع والمدقق في مجريات الأمور خلال الجلسة العامة اليوم، يدرك حالة التطور الهائل والنضج الشديد في أدء أعضاء البرلمان، حيث سلاسة في استعراض الآراء المؤيدة والمعارضة لكافة تفصيلات القوانين سالفة الذكر، بخلاف استشعار كبير للمسؤولية وانضباط واضح في مراعاة الوقت وعدم إهدار وإضاعة المجهود.

فصل الإخوان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء، موضحا أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة، و يجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.

الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، حيث يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.

والصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.

الوقف الخيري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد تلقي ملاحظات مجلس الدولة، عقب الموافقة عليه في مجموعه بجلسة سابقة.

ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: 1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج. 2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 3- المساهمة في تطوير العشوائيات. 4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى. وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

حيازة الكلاب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدما من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعـة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن حيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وأكد السجيني، أن مشروع قانون حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، جاء مراعيًا الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليه الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.

فتاة الفستان

تقدم النائب أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النوب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن واقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا.

وشدد النائب على ضرورة مراجعة الاستراتيجية المٌتبعة من الوزارة، لمكافحة التنمر والتحرش، وكافة أشكال التمييز، ومدى فعاليتها داخل كافة المؤسسات التعليمية.