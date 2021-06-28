/637820/إعلام-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-تهالك-قصر-ثقافة-مدينة-السادات

استعرض النائب أحمد بهاء شلبى، طلب الإحاطة بشأن تهالك قصر ثقافة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدم الاستجابة لطلبات الترميم والتطوير رغم حيويته وأهميته بالنسبة للأهالي، قائلا:" لا يوجد قصور ثقافة فى شبين الكوم، وقصر الثقافة محل الذكر يقع على مساحة 11 الف متر، ولكنه أصبح مهمل مما أثر عليه بشكل كبير، إلى جانب عدم ربطه بقصور الثقافة فى المحافظات المختلفة، مع العلم أن المحافظة لا يوجد بها سوى ثلاثة قصور ثقافة على صعيد المحافظة ككل.

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هشام عطوة: الوزارة لديها اهتمام كبير بكافة قصور الثقافة

وقال هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قائلا:" الوزارة لديها اهتمام كبير بكافة قصور الثقافة، وسبب تأخير الاحلال والتجديد هو الاعتمادات المالية، ولكن سيتم إدراج قصر الثقافة محل النقاش فى الخطة الجديدة، خاصة وأن القصر له أهمية والوزارة تعى ذلك جيدا، والقصر يقدم بالنشاط فى الوقت الحالى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة طلب احاطة بشأن تهالك قصر ثقافة مدينة السادات. وتابع عطوة:" القصر فى حاجة لرفع الكفاءة ولكنه يقدم الأنشطة للجمهور، وهناك حرص من الوزارة على الاهتمام بالأنشطة بالتزامن مع الإحلال والتجديد وفقا للاعتمادات".

هشام عطوة: قصر الثقافة يخدم قطاع عريض وله أهمية كبيرة

وأضاف عضو مجلس النواب، إن قصر الثقافة يخدم قطاع عريض وله أهمية كبيرة، متسائلا عن آلية اختيار القصور لعمل إحلال وتجديد واجراء الصيانة اللازمة لها؟. وعلق هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قائلا:" يوجد 620 موقعا على مستوى الجمهورية، وخلال العامين الماضيين تم توفير اعتمادات مالية وأصبح لدينا موارد، وفيما يخص آلية العمل هناك بعض المناطق التى لا يوجد بها قصور ثقافة وتلك تكون أولوية فى العمل، وقصر الثقافة محل الذكر سيدرج ضمن خطة العمل العام الجديد".