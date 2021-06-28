/637822/تشكيل-الزمالك-أمام-مصر-المقاصة-بالدوري-الممتاز

اعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز ، بعد أن حقق الفارس الأبيض الفوز في المباراة السابقة أمام الفريق الفيومي في كأس مصر.

وتقام المباراة بين الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مصر المقاصة بالدوري ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة: حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد. في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام. في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف. في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.

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