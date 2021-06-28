النشرة المرورية.. زحام بوسط المدينة ومطلع الأباجية وسيولة بـ26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتوسطة عند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور قناة السويس من عند محرم بك فى اتجاه طريق الجيش.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية، تشهد أحجام مرتفعة نسبيا فى شارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة.

ولفت إلى أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من ميدان المؤسسة ومحطة مترو شبرا الخيمة ومتجه للطريق الزراعى، عند منطقة ميت نما تحديدا، ومنطقة ميت حلفا.

وتابع أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق المنيب والبساتين، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، عدا بعض الأحجام فى شارع النيل للقادم من مجلس الدولة ومتجه لمناطق إمبابة والكيت كات ونفق العجوزة، ناصحا بسلوك مناطق كوبرى الدقى.

ونوه صابر على أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام بمحور الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا كذلك إلى أن الأحجام فى كورنيش النيل تنحصر عند منطقة الساحل ومتجه للسبتية، وبعض الأحجام من عند منطقة جاردن سيتى حتى مناطق الملك الصالح، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد.

ونبه صابر على أن الخارج من مناطق المعادى ومتجه لمناطق الملك الصالح، يواجه بعض الأحجام فى مطلع كوبرى الأباجية تحديدا، للقادم من مناطق صقر قريش، ويفضل سلوك الكورنيش فى هذا الاتجاه، موضحا وجود بعض الأحجام بوسط المدينة وشارع الأزهر ناصحا بسلوك نفق الأزهر، وكذلك وجود أحجام متفرقة بمحور صلاح سالم.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بوجود أحجام متوسطة أعلى كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.