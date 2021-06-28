الوفد يرد على حصول عضوين سابقين على حكم بالعودة للحزب

جدة - نرمين السيد - رد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، على ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، حول حصول عضوين سابقين بالوفد سبق فصلهما بتاريخ 9 فبراير 2021 على حكم بعودتهما إلى عضوية الحزب.





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