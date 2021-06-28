محلية النواب تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الأثر التطبيقى لقانون التصالح

جدة - نرمين السيد - وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على استجابته للجنة ومجلس النواب، بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، خصوصًا بعدما وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن، وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصرى، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.





وقال أحمد السجينى، رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل، لمناقشة قياس الأثر التطبيقى لقانون التصالح والإجراءات التى تتخذها الجهات الإدارية فى التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، ولتقديم الشكر لرئيس الحكومة لاستجابته لما طرح فى جلسة لجنة الإدارة المحلية فى وقت سابق، وهو ما يعكس أهمية التعاون والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار السجينى، إلى أنه خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، أكد أنه فى إطار التعاون مع مجلس النواب واستجابة للمجلس ولجنة الإدارة المحلية، صدر القرار الخاص بطلبات التصالح فى القرى، ولفت إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء فيه دروس مستفادة من أول المناقشة والإقرار والتطبيق والمراجعة والمتابعة.

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