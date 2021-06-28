السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح رومانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين قد أعلنت أنه تم توريد 3.6 مليون طن قمح محلى خلال الموسم الحالى، مشيرة إلى أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى قد أصدر قرارا بغلق كافة المواقع التخزينية للقمح المحلى التابعة للجهات المسوقة الرئيسية بعد غد الأربعاء، مع استثناء بعض المواقع فى بعض المحافظات من الغلق.