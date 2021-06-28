وزير الزراعة: ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية هيبتها

جدة - نرمين السيد - وتابع القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين: "قبل ما نتقدم بمشروعات قوانين يتم مناقشتها مع النواب للخروج بأفضل صياغة تحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، وسيتم ذلك بشأن مشروع قانون الزراعة الشامل".
وأضاف وزير الزراعة، أن المواطن يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وأن ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية هيبتها على جميع الأصعدة، متوجها بالشكر للقيادة السياسية والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
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