التعليم العالي: فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو- بنجلاديش للاقتصاد الإبداعي في دورتها...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدمًا من د.غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو- بنجلاديش للاقتصاد الإبداعي في دورتها الأولى، والتي أنشئت عام 2020؛ بهدف تكريم الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات أو المنظمات غير الحكومية المتميزة بابتكار مشاريع أو برامج تُروج لريادة الأعمال الشبابية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تأتي في إطار متابعة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لأعمال اتفاقية 2005 وهى إحدى اتفاقيات اليونسكو، والتي تهدف إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وما يرتبط بها من برامج وأنشطة وجوائز، حيث تبلغ قيمة الجائزة 50000 دولار أمريكي بدعم من جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ مجيب الرحمن.

وأوضح التقرير أنه يمكن للراغبين التقدم بأوراق الترشح وفقًا للخطوات التالية:

_ الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالجائزة، والمتضمن المعايير والأهداف والمعلومات من خلال الرابط التالي:

https://en.unesco.org/.../call-nomination-unesco...

_ موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالوثائق الآتية باللغة الإنجليزية:

• وصف خلفية المرشح وإنجازات المبادرة.

• وصف تفصيلي لمساهمات المبادرة وفقًا لأهداف الجائزة.

• المواد الداعمة للمبادرة (صور، فيديوهات، ...)

• خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهًا إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ولا يسمح بالترشيح الذاتي.

• خطاب ترشيح للجائزة باللغة الإنجليزية.

• السيرة الذاتية للمرشح.

على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو من خلال البريد الإلكتروني الموضح أدناه قبل موعد غايته 15 يوليو 2021، حتى يتسنى للجنة البت في الترشيحات وموافاة المنظمة بها، علمًا بأنه لن يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، أو التي ستصل بعد الموعد النهائي المشار إليه.

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