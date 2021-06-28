الزمالك يهاجم المقاصة بـ الجزيري وأوباما وبن شرقى

أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة المقاصة المقرر انطلاقها فى السابعة مساء اليوم فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويديرها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى وسيف الجزيرى.

ويدخل الزمالك المباراة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 17 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، فيما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 31.

والتقى الزمالك مع المقاصة فى 17 مواجهة، بواقع 15 فى الدورى ومباراتان بالكأس، حقق الزمالك الفوز فى 10 مواجهات وحسم المقاصة 6 مباريات، وهو أكبر رقم للفرق الصاعدة التى واجهت الزمالك، وحسم التعادل السلبى مواجهة واحدة، سجل الزمالك 27 هدفًا فى شباك المقاصة، بينما سجل الفريق الفيومى 19 هدفاً فى الشباك البيضاء.