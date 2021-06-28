انت الان تتابع تفاصيل خبر متى تنكسر موجة الحر .. الأرصاد الجوية تكشف الموعد وأسباب ارتفاع الحرارة والرطوبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية ، الدكتور محمود شاهين عن استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد هذه الأيام، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري ، كما أوضح الأسباب التي أدت لارتفاع درجات الحرارة و نسبة الرطوبة في أنحاء الجمهورية، والتي أرجعها إلى تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 44 درجة مئوية، ونسب الرطوبة إلى 90% في معظم ساعات اليوم، وأكد أنه لن تشهد البلاد تحسن في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة القادمة

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف مناطق ومحافظات القطر خلال الأيام القادمة كما يلي:

درجات الحرارة اليوم الإثنين 28/6/2021 سجلت كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.

حالة طقس غدًا الثلاثاء 29 يونيو

وستكون درجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس يوم الأربعاء 30 يونيو

درجات الرارة المتوقعة ليوم الأربعاء كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس يوم الخميس 1 يوليو

درجات الحرارة المتوقعة على انحاء البلاد يوم الخميس المقبل ستكون كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة والطقس يوم الجمعة 2 يوليو

القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 23.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 25 درجة.

حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم السبت 3 يوليو

القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 25 درجة.

نصائح لتجنب آثار حالة الطقس السيئة الحالية

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهاء في ظل حالة الطقس السيئة السائدة حاليًا، وموجة الحر التي تجتاح البلاد، وارتداء القبعات أو الواقيات من أشعة الشمس في حال الضرورة للخروج، إضافة لتناول كميات كبيرة من السوائل خلال ساعات اليوم لعدم التعرض للجفاف.

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