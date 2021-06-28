مدافع الأهلي المعارلسموحة يطمئن الجماهير بعد تعرضة لإصابة أمام الإسماعيلي «صور»

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نشر محمد عبد المنعم لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة عبر حسابة الشخصي استوري”إنستجرام” وكتب:”الحمد لله علي كل شئ نتيجة الإشاعة كدمة قوية في الإنكل والحمد لله إنها جات علي قد كدة، وشكراً من القلب علي كل الناس إللي سألت عليا واهتمت لامري وبعتذر إني معرفتش ارد علي البعض، دعواتكم.

ويرصد دوت الخليج نشر الاستوري:

تعرض محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الى إصابة قوية، خلال لقاء فريقه أمام الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي فوز على حساب نظيره سموحة بثلاثة أهداف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 والتي لعب على ستاد الإسكندرية.

وتعرض محمد عبد المنعم لاعب سموحة والمعار من قبل النادي الأهلي، لإصابة قوية في الدقيقة 86 من الشوط الثاني.

وذلك أثناء محاولة ابعاد كرة الهدف الثاني الذي سجله لاعب الضيوف فخر الدين بن يوسف، حيث ارتطم ساقه بالقائم وطلب تدخل الجهاز الطبي من أجل اسعافه، وخرج على أثرها من المواجهة.

هذا، ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري العام، بينما ظل سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وقام أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، باستبدال اللاعب وإخراجه من المباراة، بعد الإصابة، وأشرك محمود عزت بدلا منه خلال أحداث المباراة التي خسرها الفريق السكندري بثلاثية.

ويعد محمد عبد المنعم مدافع نادي سموحة السكندري، هو أحد الركائز الأساسية في تشكيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، والمنتظر ضمه إلى القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو، إذا كانت الإصابة لا تحتاج إلى وقت طويل للعلاج.

الإسماعيلي يمطر شباك نادي سموحة بثلاثية في الدوري المصري

وحقق نادي الإسماعيلي الانتصار بثلاثية نظيفة على حساب نادي سموحة فى الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، سجلها شيلونجو، وفخر الدين بن يوسف، وشكري نجيب في شباك الهامي سليمان .

وارتفع رصيد نادي الإسماعيلي إلي النقطة 32 فى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40 فى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.