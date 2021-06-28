منتخب البرتغال 2016 «حمادة» و2020 «حمادة تاني».. أخطاء قاتلة حرمت حامل اللقب من بلوغ نهائي أمم أوروبا

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رفقاء رونالدو فازوا بالبطولة دون انتصار في دور المجموعات.. وخرجوا مبكرا في النسخة الحالية رغم الفوز على المجر

غادر المتخب البرتغالي بطوة أمم أوروبا 2020، في الدور الستة عشر من البطولة على يد المنتخب البلجيكي، بنتيجة هدف دون رد بأقدام ثورجان هازارد، وفي التحقيق التالي سنتعرف على مسيرة منتخب البرتغال إلى التتويج ببطولة اليورو 2016.

بدأ المنتخب البرتغالي بطولة أمم أوروبا 2020، بالشكل الخاطئ كما سار في النسخة الماضية، بعد فوزه القوي علي المنتخب المجري بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، ويستعرض دوت الخليج طريق البرتغال في بطولة اليورو 2016، حتى التتويج باللقب.

دور المجموعات في يورو 2016

بدأ المنتخب البرتغالي بطولة يورو 2016 أمام المنتخب الأيسلندي، في لقاء الجولة الولى من المجموعة السادسة، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف البرتغال في هذا المباراة ناني في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة.

وجاء المنتخب البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام المنتخب النمساوي، والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، والذي شهد على إستحواذ بشكل كبير في أحداث اللقاء من قبل أصدقاء كريستيانو رونالدو.

وحسم التعادل الإيجابي اللقاء الثالث والذي جمع بين المنتخب البرتغالي والمجري، في دور المجموعات، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل ثلاث أهداف، وكانت المباراة من أقوى المباريات في دور المجموعات علي مستوي المجموعات السته في البطولة، وسجل رونالدو هدفين في المباراة وسجل ناني الهدف الثالث.

انتهت أحداث دور المجموعات في بطولة اليورو 2016، وحجز المنتخب البرتغالي مقعد في الدور الستة عشر من الدور، من الأربعة المتأهلين كأفضل ثالث في دور المجموعات، برصيد 3 نقاطن سجل من خلالها 4 أهداف وتلقت شباكة 4 أهداف.

دور الـ 16 في يورو 2016

حقق المنتخب البرتغالي الفوز الأول في بطولة اليورو 2016، أمام المنتخب الكرواتي في لقاء الدور الثمن نهائي، بنتيجة هدف دون رد، والذي جاء في الدقيقة 117 من عمر اللقاء، بعد إنتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة، والتوجه للوقت الإضافي ليحسمها البرتغاليون قبل إنتهاء اللقاء بثلاث دقائق.

دور الربع نهائي 2016

واصل المنتخب البرتغالي مسيرته في نسخة 2016 حتى الدور الربع نهائي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، أمام المنتخب البولندي، ليتتوجه أحداث المباراة إلى ضربات الجزاء لحسم متأهل وحيد إلى الدور النصف نهائي، لتنتهي بنتيجة 5 مقابل 3 أهداف للبرتغال.

دور النصف نهائي 2016

إلتقي المنتخب البرتغالي والمنتخب الويلزي في الدور النصف نهائي ليورو 2016، لينهي المنتخب البرتغالي اللقاء بنتيجة هدفين دون رد، ويحجز مقعد في النهائي مع المنتخب الفرنسي، وسجل الهدف الأول للبرتغال في نصف النهائي كريستيانو رونالدو في الدقيقة خمسين، وفي الدقيقة الثالثة والخمسون يضرب ناني بالهدف الثاني ويحسم به اللقاء.

نهائي يورو 2016

ضرب المنتخب البرتغالي موعد في نهائي كأس أمم أوروبا 2016 مع المنتخب الفرنسي، علي ملعب فرنسا، وينتهي القاء بين عملاقي أوروبا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي بين الفريقين، ويقتل أنطونيو ماكيدو لوبيس بالهدف الحاسم للبطولة للمنتخب البرتغالي.