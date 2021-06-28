محلية النواب توجه الشكر للحكومة بعد قبول طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بالريف«صور»

/637828/محلية-النواب-توجه-الشكر-للحكومة-بعد-قبول-طلبات-المواطنين-للتصالح-في-مخالفات-البناء-بالريفصور

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي استجابته للجنة ومجلس النواب، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، وخاصة بعدما وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقال السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إن اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، ولتقديم الشكر لرئيس الحكومة لاستجابته لما طرح في جلسة لجنة الإدارة المحلية في وقت سابق، وهو ما يعكس أهمية التعاون والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار السجيني، إلي أنه خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، أكد أنه في إطار التعاون مع مجلس النواب واستجابة للمجلس ولجنة الإدارة المحلية، صدر القرار الخاص بطلبات التصالح في القري، ولفت السجيني، إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء فيه دروس مستفادة من أول المناقشة والإقرار والتطبيق والمراجعة والمتابعة.

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