/637830/مفاجأت-في-تشكيل-مصر-المقاصة-أمام-الزمالك-بالدوري

أعلن محمد عبدالعظيم عظيمة المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

وتقام المباراة بين الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

تشكيل مصر المقاصة أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي

الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي

الهجوم: باسم مرسي.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز ، بعد أن حقق الفارس الأبيض الفوز في المباراة السابقة أمام الفريق الفيومي في كأس مصر.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مصر المقاصة بالدوري

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

دكة بدلاء الزمالك

محمد أبو جبل، محمود علاء، مروان حمدي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، أحمد فتوح، أحمد عيد.

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.