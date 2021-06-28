صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى «صور»

/637832/صناعة-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشان-اهدار-المال-العام-في-المجمع-الصناعي-بمدينة-المحلة-الكبرى-صور

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، اثنين من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين بعد رفع الجلسة العامة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال

مناقشة طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام فى المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى

وجاء الطلب الأول مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن إهدار المال العام في المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، حيث أوضح النائب خلال الاجتماع ان في عام 2006 تم توقيع عقد منطقة الصناعات النسيجية بمدينة المحلة الكبرى بين الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية وشركة مصر للغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، وهو عقد انتفاع بمساحة 34 فدان من اراضي غزل المحلة لمدة 6 عاما مقابل 200 مليون جنيه تم تسديدهم بقرض من بنك الاستمثار القومي بفائدة سنوية 11%.

وأضاف أحمد بلال، خلال الطلب المقدم، إنه أن تم طرح المشروع أكثر من مرة أولها كان في أكتوبر 2006 وفي سنوات 2019 و2020 ومازال مطروح حتى الان في 2021 مع استمرار زيادة االعباء التموينية عام بعد عام، طالبا ببتحويل كا من تسبب باهدار المال العام للنيابة الادارية.

توصيات لجنة الصناعة

وجاءت توصية اللجنة بالطلب بأن يتم تسليم دراسة جدوى خاصة بالمشروع لهيئة مكتب اللجنة، ثم يتم التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال لدراسة تحويل الأرض من حق انتفاع إلى تمليك.

هذا وأوصت اللجنة وزارة الصناعة بأن يتم التنسيق مع لجنة الصناعة بالبرلمان لاختيار افضل الحلول المناسبة للمشروع.

وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن وقف البيع لمضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة والعمل على تطويره وتحديثه وتقديم الموقف المالي له خلال الخمس سنوات الماضية، فقد أوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الطلب لحين حضور وزير التموين أمام اللجنة لمناقشته في الطلب المقدم.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .