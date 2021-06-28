وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية الأوضاع فى سوريا وسد النهضة

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩، ونظيرته النرويجية ⁧‫اينى إريكسون‬،⁩ اليوم الاثنين، عددا من القضايا، ومن بينها الأوضاع فى سوريا والتطورات الخاصة بملف ⁧‫سد النهضة، وذلك استمرارا للقاءاته فى روما.





وكان شكرى قد شارك فى الاجتماع الوزارى حول سوريا، وتناولت كلمته مختلف أبعاد الأزمة السورية الممتدة، وما نتج عنها من سيطرة جماعات إرهابية على بعض المناطق بسوريا، ومعاناة للاجئين والنازحين فى ظل صعوبة الوضع الاقتصادى، فضلاً عن قيام بعض القوى الإقليمية باحتلال أجزاء من سوريا بزعم الدفاع عن الحلفاء أو محاربة الإرهاب، وقيامها بفرض تغييرات ديموغرافية ودعم التطرف ومفاقمة التوترات الطائفية ونقل المرتزقة والمقاتلين لمناطق نزاعات أخرى خارج سوريا.

وأشار شكرى إلى أن على المجتمع الدولى كذلك مسئولية تقتضى وضع حد سريع للأزمة من خلال الحل السياسى استنادًا لقرار مجلس الأمن رقم 2.254، فضلاً عن دعم جهود المبعوث الأممى "جير بيدرسون" بهدف التوصل لنتائج ملموسة بما يهدف لانهاء معاناة الأشقاء السوريين.

كما أكد وزير الخارجية على أنه يتعين تحقيق تقدم فى المسار السياسى بما يسهم فى عودة سوريا لمكانتها الطبيعية اقليمياً ودولياً.