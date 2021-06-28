البابا تواضروس يطيِّب جسدى القديسين الأنبا موسى والأنبا ايسيذروس

جدة - نرمين السيد - طَيَّب قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم جسدى قديسيِّ دير السيدة العذراء "برموس" بوادى النطرون: القديس القوى الأنبا موسى الذى استشهد عام 407 ميلادية، والقديس الأنبا ايسيذروس قس الإسقيط المتنيح عام 397 ميلادية.





هذا، وقد كان قداسة البابا وصل إلى دير البرموس مساء اليوم، وصلى صلاة الشكر ثم أتم طقس تطييب الجسدين الطاهرين، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة، فإلى جانب نيافة الأنبا ايسيذروس أسقف ورئيس الدير، شارك فى التطييب أصحاب النيافة: الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون، والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديرى القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا. وتحتفل الكنيسة القبطية يوم الخميس المقبل 1 يوليو - 24 بؤونه، بعيد قديسيى دير البرموس، وأعلن الدير فى وقت سابق أن احتفالات الدير ستكون قاصرة هذا العام على رهبان الدير فقط، تطبيقًا للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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