محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الحفر لمد خطوط الغاز الطبيعى لـ 6 آلاف مواطن

جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه تم بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى لقطاع "5" بالمدينة، بالتنسيق مع شركة ترانس غاز، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشتركة قامت بمعاينة الشوارع على الطبيعة لمعرفة مسار الحفر والبدء الفعلى فى القطاع، تمهيدًا لتوصيل الغاز الطبيعى لخدمة 6 آلاف من العملاء.





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