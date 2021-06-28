وزارة الطيران: صيانة الطائرات الأوروبية بإفريقيا بخبرات مصرية

جدة - نرمين السيد - كشف اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، عن توقيع وزارة الطيران المدنى، اتفاقيات مع بعض الدول الإفريقية خلال الفترة القادمة، لعقد شراكة بين الطرفين يتم من خلالها إعارة الخبرات المصرية المتمثلة فى صيانة الطائرات من مهندسين ومتخصصين بشركة مصر للطيران والحاصلين على الأيزو ورخصة من الايازا للتفتيش وصيانة الطائرات الأوربية التى ستهبط بالدول الإفريقية المتعاقد معها، لا سيما وأن المهندسين المصريين يتمتعون بمهنية وحرفية عالية.





وأعلن مناع، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الحكومة المصرية وتوجيهات محمد منار وزير الطيران المدنى، لدعم عجلة التنمية وزيادة معدلات الدخل، خصوصًا وأن هناك طرازات لا يتوافر لها صيانة ببعض الدول الإفريقية مما يعوق حركة الطيران فى مثل هذه الدول، ولكن إذا علمت الدول الأوربية وغيرها بتوافر الصيانة الكاملة وقطع غيار وإمكانية إصلاح أعطال تلك الطائرات ذلك سيحفزهم بالهبوط والطيران فى تلك الدول. وتابع: "سنوفر تلك الخدمة لهذه الدول من خلال اتفاقية مبرمة بين البلدين من خلالها سيقوم المهندسين والفنيين المتخصصين بإصلاح وصيانة الطائرات كلا منهم حسب الطراز المتخصص فيه والمتدرب عليه". واستطرد نائب وزير الطيران: "سنتولى تعريف العالم أن تلك الدول قادرة على القيام بهذه الخدمات والصيانة مما يحقق مكاسب للطرفين".

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