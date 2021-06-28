بالأسماء والصور.. الأوقاف تفتتح الجمعة 8 مساجد جديدة

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1.511 مسجدًا، منها 1.391 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجدًا صيانة وترميمًا.





والمساجد: "العمدة –أبو ياسين – مركز أبو كبير"، "هرماس رضوان – أولاد صقر"، وبمديرية أوقاف الشرقية، "البحرى – الكفر الشرقى – الحامول شرق"، "الكبير بمحلة موسى"، بمديرية أوقاف كفر الشيخ، و"عزبة أبو ناجى- دخميس المحلة الكبرى"، بمديرية أوقاف الغربية. إضافة إلى "التنعيم - المنشية البحرية - قسم المنتزه الثالث"، بمديرية أوقاف الإسكندرية"، و"الرحمن بكاروت – إدارة أوقاف القوصية غرب"، بمديرية أوقاف أسيوط، و"المفتاح العربى – الخطاطبة - مركز السادات"، بمديرية أوقاف المنوفية.

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