30 يونيو.. نهاية الظلام والإرهاب وانطلاق الجمهورية الجديدة.. فيديو

30 يونيو 2013، هذا التاريخ كان شاهدا على ضرب الشعب المصرى أروع الأمثلة في الوعى والانتماء والوطنية، وأبهر المصريون العالم حين انطلقوا في الشوارع للدفاع عن هوية الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الوطن في مواجهة جماعات الشر والظلام.

وكما جرت العادة عبر العصور وعلى مدار التاريخ كانت القوات المسلحة المصرية داعمة لهذا التحرك وانحازت لإرادة الشعب وخرج المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع وقتها، في إعلان بيان 3 يوليو 2013، وذلك قبل أن يطالبه المصريون بالترشح لرئاسة الجمهورية لقيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.

وعقب تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم انطلقت المشروعات القومية الضخمة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وكان وعى المصريين كلمة السر فى الحفاظ على مكتسبات الثورة، والتي كان من أبرزها تطوير خدمات التعليم والصحة.