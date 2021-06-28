/637825/5-نقاط-فاصلة-تحسم-مصير-تغيير-موعد-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم 17/7، ويرغب مجلس اداراة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في تقديم المباراة لدة 48 ساعة، حتى تتمكن اللاعبين من الإنضمام إلى المنتخب، في أولمبياد طوكيو.

1- هل يلتحق لاعبي الأهلي بالمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو؟

إذا لعب الأهلي مباراة النهائي يوم 17/7، لن يستطع أي لاعب من الفريق الأحمر، الإنضمام إلى المنتخب الأولمبي باولمبياد طوكيو 2021، وذلك بسبب نظام الفقعة الطبية، حيث لن يستطيع أحد من اللاعبين من دخول الفقعة الطبية بعد يوم 17/7، ولذلك تقديم المباراة حتى يتمكن لاعبي الأهلي من الإنضمام إلى المنتخب الأولمبي.

2- كايزر تشيفز يدرس الموافقة على تغير مباراة النهائي

يعرض موقع دوت الخليج موقف كايزر تشيفز من تقديم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث لن يتم تغير موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا إذا وافق فريق كايزر تشيفز على تقديم المباراة، ومن المرجح موافقة فريق كايزر تشيفز على تقديم المباراة، بسبب تواجد ثلاث لاعبين من صفوف الفريق، في قائمة المنتخب الأولمبي الجنوب إفريقي، وذلك لدعم صفوف المنتخب الجنوب إفريقي في أولمبياد طوكيو 2021.

3- تواصل المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي

عرف دوت الخليج، أنه يوجد اتصال بين الثلاثي، محمود الخطيب، رئيس مجلس إداراة النادي الأهلي، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، وهاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، وذلك من أجل العمل سويا، على تقديم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حتى يتمكن لاعبي الأهلي من الإنضمام إلى المنتخب الأولمبي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، لدعم صفوف الفريق، حيث يسعى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، إلى حصد ميدالية برونزية، في بطولة أولمبياد طوكيو 2021، والتي ستبدأ يوم 23 يوليو وتنتهي يوم 3 أغسطس.

4- موقف الاتحاد الإفريقي من تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المرجح موافقة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، وذلك بسبب رغبة رئيس الاتحاد الإفريقي، الجتوب إفريقي، أن يظهر بصورة جيدة، في مسقط رأسه(جنوب إفريقيا)، حيث أنه إذا وافق باتريس موسيمبي على تقديم موعد مباراة النهائي بين الأهلي وفريق كايزر تسيفز الجنوب إفريقي، سيتمكن لاعبي فريق كايزر تشيفز، من الإنضمام إلى منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، وتدعيم صفوف الفريق، كما يسعى هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي، من أن يظهر هو الأخر بصورة جيدة في مصر، ولذلك يحاول إقناع باتريس موسيمبي رئيس الاتحاد الإفريقي، بتقديم موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

5- عدم وجود عوائق أمام فريق كايزر تشيفز

انتهاء منافسات الدوري الجنوب إفريقي، جعل من السهل على فريق كايزر تشيفز، الموافقة على تقديم مباراة نهائي دوري الأبطال، حيث لم يعد لدى فريق كايزر تشيفز أي التزامات تجاه أي بطولة أخرى، حيث أصبح هناك فترة كافية لاستعداد الفريق الجنوب إفريقي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الأهلي.