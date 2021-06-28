/637829/محمود-سعد-يكشف-أسباب-وكواليس-تأخر-انطلاق-مواجهة-الزمالك-والمقاصة

كشف محمود سعد الخبير التحكيمي لموقع دوت الخليج، عن سبب تأخر انطلاق مباراة الزمالك والمقاصة، ضمن الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، والمقامة حاليا على استاد الجيش بمدينة السويس، وكواليس لقطة مشاورات حكم اللقاء سعيد حمزة مع مساعديه .

وقال سعد أن السر وراء هذا التأخر كان بسبب تعطل نظام الإتصالات بين حكم الساحة سعيد حمزة، وزميله طارق مجدي حكم تقنية الفار، ما دفع حمزة لعدم بدء اللقاء لحين إصلاح الاتصالات، وهو ما تم بالفعل .

وأكد سعد أن الشخص الذي ظهر بجوار سعيد حمزة كان هو فني الإتصال، وليس ضمن طاقم التحكيم، وكانت مهمته ربط الاتواصل بين حكمي الساحة والفار .

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

بينما يجلس على دكة البدلاء : محمد أبو جبل، محمود علاء، مروان حمدي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، احمد فتوح وأحمد عيد.