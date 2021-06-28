/637835/شباب-النواب-تمنح-وزارة-الري-مهلة-اسبوعين-لحل-مشكلة-إزالة-مركز-شباب-بالبحيرة

استعرض النائب بلال النحال ، عضو مجلس النواب ، خلال إجتماع لجنة الشباب، برئاسة النائب محمود حسين، مشكلة إزالة مركز شباب العطف بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وذلك من خلال فيلم تسجيلي تم عرضه علي نواب اللجنة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالنواب

وانتقد النائب بلال النحال ، خلال طلب الاحاطة الذي تقدم به، عدم موافقة وزارة الري علي التراخيص المتعلقة باعادة انشاء مركز الشباب ، خاصة ان المركز صدر له قرار ازالة وعندما تقدمنا بطلب اعادة الانشاء ، تم رفض البناء بدعوى تبعية الارض لوزارة الري .

وفي السياق ذاته اكد مسئول وزارة الري ، أن الأرضالمبني عليها مركز الشباب ، متعدية علي ارض طرح النهر ، لذلك الحصول علي تراخيص يحتاج قرار تخصيص من مجلس الوزراء.

من جانبه علق الدكتور اشرف البجرمي ،مدير المنشأت الشبابية بوزارة الشباب ، أن الوزارة ليس لديها مانع في بناء الارض ، ولكن المشكلة تكمن في انها غير تابعة للوزارة.

فيما عقب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب على حديث مسئولي الحكومة ، مؤكدا ان اللجنة تناقش طلب الإحاطة من اجل حل الإشكالية، وليس من اجل القاء المسئولية على طرف دون الآخر ، مطالبا بضروة التوصل لحل نهائئ.

ووجه حديثه لمسئولي وزارة الري ومحافظة البحيرة قائلا : لا تقضوا على احلام الشباب ".

من جانبه قال النائب خالد بدوي، لسنا في جزرمنعزلة ويجب مساعدة اوحصولهم على حقهم فى ممارسة الرياضة ، متسائلا :هل عندما يتم إزالة مبني نقوم ببناءه أم نزيله للأبد .

متسائلا :" لماذا تتهم وزارة الرى مركز الشباب بالتعدي على الأرض رغم إشهاره من عام 1976"

وأوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الرى بالرد علي اللجنة بشأن إنهاء مشكلة أرض مركز شباب العطف ، وتحديد مدي صلاحياتها البناء عليها ، وذلك بعدم اثارت نائب محافظ البحيرة مشكلة عدم صلاحية الأرض للبناء بسبب تعرضها لفيضان النيل .

وتعهدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة للجنة ، بسرعة انهاء أجراءات البناء في أسرع وقت ومخاطبة مجلس الوزراء بالتخصيص، حال تاكيد وزارة الرى على صلاحية الأرض للبناء عليها وعدم تعرضها لمخاطر الفيضان .