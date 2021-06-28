/637837/زيزو-يتقدم-للزمالك-بهدف-أمام-مصر-المقاصة

تقام مباراة بين الزمالك ومصر المقاصة حالياً على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في الدقيقية 8 من عمر اللقاء احرزه أحمد سيد زيزو 🎥⚽️ هدف الزمالك الاول من ضربة جزاء عن طريق احمد سيد زيزو #الزمالك#الزمالك_المقاصة



pic.twitter.com/7EPO4npMP7 — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) June 28, 2021 ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة: حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد. في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام. في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف. في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي. أعلن محمد عبدالعظيم عظيمة المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز. حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي الهجوم: باسم مرسي.

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