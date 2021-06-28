غدًا.. ”مصر للطيران” تسير ٦٧ رحلة جوية  

تسير "مصر للطيران"، غدا الثلاثاء، ٢٩ يونيو، ٦٧ رحلة جوية، بمعدل ٥١ رحلة دولية إلى كل من دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، الشارقة، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، إربيل، و١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٥٤٨٥ راكبا.

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