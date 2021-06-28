السياحة تطلق الجزء الثانى من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربى 

تحت شعار "الصيف في مصر حكاية"، أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار الجزء الثاني من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز، وذلك استثماراً للنجاح والنتائج الإيجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة، والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصر ودعوة السائح العربي لزيارتها خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحي المبارك.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المحتوى الدعائي الجديد الذي تم إطلاقه خلال الجزء الثاني من الحملة يشمل فيلم قصير ومحتوى دعائى مصور تم من خلاله التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطي الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي، علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية الغير نمطية.

وأضاف أحمد يوسف أنه من خلال عرض المنتج السياحي والأثري المصري يتم دعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلات والسياحة الشبابية مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة.

ويعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.