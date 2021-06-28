/637842/يورو-2020-التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-كرواتيا-وإسبانيا-وتتوجه-للوقت-الإضافي

حسم التعادل الإيجابي لقاء المنتخب الإسباني والمنتخب الكرواتي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل أهداف في لقاء، جمع الفريقين في الدور السادس عشر من بطولة يورو 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

تقدم الفريق الكرواتي في نتيجة أحداث المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، عن طريق بيدري مرر الكرة من منتصف الملعب للحارس أوناي سيمون ولكن لم يتعامل الحارس مع الكرة بشكل جيد لتمر داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من خلال خوسيه جايا سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ليفاكوفيتش ولكن ارتدت الكرة لسارابيا الذي سدد الكرة بقوة في الشباك من رغم محاولة ليفاكوفيتش للتصدي لها.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الثاني للمنتخب الإسباني والثالث في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباراة من خلال فيران توريس أرسل تمريرة عرضية متقنة قابلها أزبيليكويتا براسية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

كرواتيا تعود من بعيد

وسجل فيران توريس الهدف الثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة.

وجاء الهدف الثاني لصالح منتخب كرواتيا عن طريق ميسلاف اورسيتش.

وجاء الهدف الثالث لمنتخب كرواتيا عن طريق ماريو باسليتش.

تشكيل منتخب كرواتيا:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوشكو جفارديول - دوماجوج فيدا - دويي كاليتا-كار - جوسيب يورانوفيتش

الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: أنتي ريبيتش - نيكولا فلاسيتش- برونو بيتكوفيتش

تشكيل منتخب إسبانيا:

حارس المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: خوسيه جايا – إيمريك لابورتي – إريك جارسيا – سيزار أزبيليكويتا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – كوكي

الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

نتيجة مباراة البرتغال وبلجيكا

انتهت أحداث المباراة بين المتخب البلجيكي والمنتخب البرتغالي بنتيجة هدف دون رد لصالح بلجيكا، في لقاء الدور الثمن نهائي من بطولة أمم أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب لا كارتوخا، ويستعرض دوت الخليج أبرز احداث المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الواحده والأربعون عن طريق جورثان هازارد، من خلال تمريرة من توماس مونييه إلى ثورجان هازارد سددها صاروخية من على حدود المنطقة الجزاء في أقصى الزواية اليسرى لمرمى البرتغال.