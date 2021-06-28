تصل لـ 10 سنوات.. عقوبة استخدام حيوان خطر للاعتداء على إنسان وأفضت لـ«عاهة» مستديمة

/637847/تصل-لـ-10-سنوات-عقوبة-استخدام-حيوان-خطر-للاعتداء-على-إنسان-وأفضت-لـعاهة-مستديمة

حدد مشروع القانون مقدم من النائب أحمد السيجني، بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عدد من العقوبات المتعلقة باستخدام الحيوانات بغرض الاعتداء على إنسان.

نص المادة السابعة من القانون

ونصت المادة السابعة عشر التى نص عليه مشروع القانون، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

وكان مجلس النواب، قد شهد إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السيجني، بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، حيث بحسب مذكرته الإيضاحية يتناول ثلاثة مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات.

مائة ألف جنيه غرامة وثلاث سنوات حبس إذا كان الغرض إثارة الرعب

كما حددت المادة الثامة عشر من مشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

ووفقًا لما أكد عليه النائب أحمد السجيني، بشأن مشروع القانون فقد أكد على أنه يأتي استكمالا لجلسات متتالية من لجنة الإدارة المحلية بخصوص أزمة الحيوانات الضالة والشرسة،موضحا أنه تم ملاحظة أنها تمثل مشكلة كبيرة بالمجتمع المصري، وبالتالي في صدد إعادة بناء الدولة المصرية، تطرقنا لهذا الأمر بعين الاعتبار، مؤكدا أنه قبل البدء في عمل هذا التشريع تم الاستماع للمتخصصين، وتم عقد قاعاة مجلس الشيوخ قبل تكوينه، وعمل دعوات لعدد من جمعيات الرفق بالحيوان وعدد من الوزراء والمحافظين بالإضافة الي النواب، وتم التوصل إلى تقرير في النهاية يمثل خارطة طريق يوضح وينظم هذه المسالة.