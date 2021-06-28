/637851/يورو-2020-أسبانيا-تضرب-كرواتيا-بخماسية-بعد-الذهاب-للوقت-الإضافي

حقق المنتخب الإسباني الفوز علي المنتخب الكرواتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاث أهداف في لقاء، جمع الفريقين في الدور السادس عشر من بطولة يورو 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

رفض المنتخب الكرواتي في نهاية المباراة تقدم المنتخب الإسباني بهدفين، ويضرب ثنائية في أقل من سبعة دقائق لتصل المباراة إلى الوقت الإضافي وينتهي اللقاء بخماسية للإسبان.

حجز المنتخب الإسباني مقعد في الدور الربع نهائي لليورو 2020، ويغادر المنتخب الكرواتي وصيف بطل كأس العالم في 2018، ليغادر البطولة ويخرج من أوسع أبوابها.

تقدم الفريق الكرواتي في نتيجة أحداث المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، عن طريق بيدري مرر الكرة من منتصف الملعب للحارس أوناي سيمون ولكن لم يتعامل الحارس مع الكرة بشكل جيد لتمر داخل الشباك.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من خلال خوسيه جايا سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ليفاكوفيتش ولكن ارتدت الكرة لسارابيا الذي سدد الكرة بقوة في الشباك من رغم محاولة ليفاكوفيتش للتصدي لها.

وجاء الهدف الثاني للمنتخب الإسباني والثالث في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباراة من خلال فيران توريس أرسل تمريرة عرضية متقنة قابلها أزبيليكويتا براسية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

أسبانيا تقتل المباراة

وسجل فيران توريس الهدف الثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة ليحسم نتيجة المباراة بثلاثية، لمنتخب بلاده.

وجاء الهدف الثاني لصالح منتخب كرواتيا عن طريق ميسلاف اورسيتش، وجاء الهدف الثالث لمنتخب كرواتيا عن طريق ماريو باسليتش.

سجل الإسباني ألفارو موراتا الهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 100، من خلال دانيال أولمو ارسل تمريرة رائعة لموراتا داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الخامس والأخير في الدقيقة الـ 103 من خلال أويارزابال سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت قي أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

تشكيل منتخب كرواتيا:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوشكو جفارديول - دوماجوج فيدا - دويي كاليتا-كار - جوسيب يورانوفيتش

الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: أنتي ريبيتش - نيكولا فلاسيتش- برونو بيتكوفيتش

تشكيل منتخب إسبانيا:

حارس المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: خوسيه جايا – إيمريك لابورتي – إريك جارسيا – سيزار أزبيليكويتا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – كوكي

الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا