رياضة البرلمان توصى بزيادة بدل مشاركة النشء فى أنشطة الوزارة

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، بدعوة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لعرض حلول فعلية لزيادة البدل المخصص للنشء وزيادة الحافز وذلك لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، مناقشة طلب الاحاطة الذى تقدمت به النائبة هيام الطباخ، بشأن زيادة بدل مشاركة النشء والشباب، بأنشطة الشباب والرياضة، والذى لا يزيد على 15 جنيهاً منذ أكثر من عشر سنوات.

كما أوصت اللجنة بتنوع الشباب المشاركين فى برامج الوزارة، وألا تقتصر على عدد محدود حتى يستفاد أكبر عدد منها، وشدد رئيس لجنة الشباب الدكتور محمود حسين على أن وزارة الرياضة لاتقل أهمية عن وزارتى الصحة والتعليم، متابعا : "دور وزارة الشباب مهم وإذا دورها توقف لن نجد كوادر على مستوى مصر".

من جانبها قالت النائبة هيام الطباخ -مقدمة طلب الاحاطة- إنه لابد أن يكون هناك حافز لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة خاصة أن ما يحصل عليه النشء من بدل المشاركة فى الأنشطة المختلفة، يصل إلى ما يقرب من 15 إلى 20 جنيها.

وطالبت النائبة بتخفيض عدد البرامج المتعلقة بأنشطة الشباب حتى تكون الاستفادة المالية أكبر لعدم تقسيم الموازنة، مطالبة الوزارة بتحديد آلية لزيادة البدل والحافز.

من جانبها عقبت عزة الدرى، وكيل وزارة الشباب والرياضة على طلب الإحاطة، مؤكدة أن أقل حافز تقدمه الوزارة يصل إلى 50 جنيها فى الفاعليات داخل المحافظة، أما خارج المحافظة يصل إلى 100 جنيها، لافتة إلى أن الوزارة تنظم فاعلية نموذج محاكاة دورة أولمبياد الطفل المصرى وهى محاكاة لدورة أولمبياد حقيقية، ويتم تقديم جوائز مالية لها تصل إلى ٣ مليون جنيه وسيتم زيادتها.

وطالبت "الدرى" بضرورة صدور توصية من اللجنة بزيادة أنشطة النشء والشباب، لافتة إلى أن الوزارة تنظم أيضا عدة فاعليات منها إبداع الجامعات والتى نتبنى من خلالها المواهب، وترشحهم للاشتراك فى برامج إذاعية، كما نقوم بإعداد مسلسل درامى، وتابعت :" لدينا 753 فريق جوالة فى مراكز الشباب تابعة للوزارة".

ووجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، تساؤلا لمسئولى وزارة الشباب، قائلا :"كيف نستطيع زيادة البدلات فيما يتعلق بالنقل والمواصلات ووسائل مكافحة كورونا ؟ وهو ما طالبت به أيضا النائبة غادة على، مطالبة بخطة الوزارة للاطلاع عليها.

فيما أشادت النائبة ولاء عبدالفتاح، بالبرامج التى تنفذها الوزارة ، مع البحث عن آلية لدعم المتطوعين، بينما طالبت النائبة آية مدنى بتخصيص مكافآت عادلة للمشرفين على النشء، حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه وكذلك الأمر بالنسبة للنشء فيجب أيضا زيادة بدلهم.

وطالب النائب خالد بدوى، بالتنسيق بين الوزارة والمديريات من خلال إرسال كتاب رسمى للمديريات بأن الدعم المالى يتم تخصيص جزء منه للطلائع وتلبية طلبات الشباب لممارسة الرياضة، لافتا إلى أن الحل ليس فى طلب زيادة الموارد من وزارة المالية، متابعا :"إعداد البطل الأولمبى ليس بالصدفة ويجب زيادة البدل".