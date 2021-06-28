/637861/ناشئ-الزمالك-يتوج-بأفضل-لاعب-في-دوري-السوبر

حصد أنس أسامة لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لقب أفضل لاعب في دوري السوبر لكرة السلة هذا الموسم، وتوج مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بلقب أفضل لاعب ناشئ في دوري السوبر لكرة السلة هذا الموسم، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث القلعة البيضاء على مدار الساعة وفي مختلف البطولات.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

وكلل اللاعب أنس أسامة جهده طوال الموسم بالجائزة الفردية التي أكدت تفوقه وتميزه هذا الموسم .

وكان زميله أنس أسامة قد توج بلقب أفضل لاعب في بطولة دوري السوبر هذا الموسم .

نتيجة المباريات النهائيات

وقبل فوز الزمالك اليوم تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .

اللقب الثاني

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

أحداث المباراة بين الفريقين

وشهدت المباراة إثارة من جانب الفريقين كعادة مواجهاتهما معا بالنهائي، وانتهت الفترة الأولى للمباراة بتقدم الاتحاد 29-25 ثم تفوق الزمالك في الفترة الثانية 48-42 وفي الفترة الثالثة تقدم الاتحاد السكندري 67-62، وفي الفترة الرابعة حسم التعادل الموقف بنتيجة 73-73 لتذهب المباراة للوقت الإضافي الذي حسمه الزمالك 84-80 .

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.