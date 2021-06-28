قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الإثنين، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظات القاهرة والبحيرة وبنى سويف والمنوفية، على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكترونى لكل شركة ووفقا للتقسيم الجغرافى لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك اعتبارا من 26 يوليو المقبل وحتى 12 أغسطس القادم.





وذكر المركز الإعلامى للشركة، فى بيان صادر، أن الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس هى أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية العامة عام 2020 /2021، وألا يزيد عمره فى أول أكتوبر 2021 على 18 عامًا، وأن يكون مصرى الجنسية، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة، والأولوية للأعلى مجموعًا، على أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التى تُعقَد بالمدرسة، وأن يكون الطالب فى نطاق المحافظة التى تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافى، ويكون لائقًا طبيًا.

وأضاف المركز أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق: اسم الطالب رباعى، والرقم القومى للطالب، وتاريخ الميلاد، والسن فى أول أكتوبر، واستمارة النجاح، وعنوان الطالب، ورقم تليفون ولى الأمر، وإيصال كهرباء، وصورة بطاقة ولى الأمر، بجانب المرفقات: استمارة النجاح، وصورة شهادة الميلاد، وصورة شخصية.

وتابع البيان أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها فى الشركات التابعة، من خلال دراسة 3 تخصصات: تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.