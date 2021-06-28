نيفين القباج: إضافة 42 ألف مُسن و26 ألفا من ذوى الإعاقة فى برنامج تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم إتاحة التدريب المهنى في برنامج تكافل كرامة، مشيرة إلى أن البرنامج سيشهد خلال الفترة المقبلة زيادة أعداد الأفراد ذوى الإعاقات الشديدة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن 42 ألف مسن سيدخلون خلال الفترة المقبلة تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة بجانب 70 ألف طالب جامعى و26 ألفا من ذوى الإعاقة سيتم إضافتهم تحت مظلة تكافل وكرامة.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أنه سيكون هناك نصيبا للمرأة التي تبلغ الـ 50 عاما، وليس لها عائل أو ابن أو اب وستدخل تحت ظلمة الحماية الاجتماعية بجانب التوسع في وضع فئة الأيتام تحت مظلة الحماية الاجتماعية، متابعة: لدينا وحدات إنتاجية ومراكز أسر منتجة ومراكز تأهيل بالقرى التابعة لحياة كريمة، والأسر في ريف مصر بسيطة وتحتاج للتعرف على مؤشرات الإعاقة واكتشافها وكيفية علاجها.