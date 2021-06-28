/637865/طارق-شوقي-إعلان-الاستعدادات-النهائية-لامتحانات-الثانوية-العامة-٢٠٢١-غدا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ‏الدراسي الحالي 2020/2021، وذلك في تمام الساعة 6 مساء غدا الثلاثاء الموافق 29/6/2021.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١ وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي: - الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات -الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة - الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات - الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات - إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم - الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات - الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات - الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات. جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي: - السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات - الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة - الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة - إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم - السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات - الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات - الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة - السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة - الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات - امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق شوقي: إعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.