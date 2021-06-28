/637864/كارتيرون--وضعنا-الأهلي-تحت-ضغط-بعد-ابتعاد-الزمالك-بفارق-20-نقطة

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن الفارس الأبيض أستطاع اقتناص صدارة ترتيب الدوري المصري وبفارق 20 نقطة عن الأهلي والأمر الذي سيضعه تحت ضغط كبير ومطالب بالفوز في جميع المباريات، ويرصد دوت الخليج تصريحات الفرنسي.

وقال كارتيرون عقب المباراة: " راضي عن أداء الزمالك في الشوط الأول وغير راضي عن النصف الثاني من المواجهة وكنت أتمنى أن نسجل هدف ثاني لكننا كنا نواجه فريق قوي ، ومواجهته مباراتين متتاليتين أمر صعب فنيا".

كارتيرون يعلق على فوز الزمالك على المقاصة

وتابع: " ليس كل ما يتوقعه يحدث دائما، مشيرًا إلى وجود تراجع بعض الشيء خلال مواجهة المقاصة الأخيرة".

وعن غياب أوباما وإمام عاشور أكد المدير الفني للفارس الأبيض أنه سيحاول توفير البديل في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

واختتم :" سنبدأ التحضير بشكل جيد للمباراة لتوسيع الفارق مع المارد الأحمر، و غزل المحلة فريق صعب وفاز على الزمالك في مباراة الدور الأول".

الزمالك يفوز على مصر المقاصة

وحقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بعد خوض 27 مباراة ،كان أخرها على حساب المقاصة ، بينما توقف رصيد النادي الفيوميي عند النقطة 36 من 26 مباراة.

ويغيب عن الزمالك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز، وكذلك اللاعب يوسف إبراهيم أوباما.

ويأتي غياب عاشور و أوباما عن المباراة المقبلة، بسبب حصولهما على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي الهجوم: باسم مرسي