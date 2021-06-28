/637866/موسيماني-يكشف-قوة-كايزر-تشيفيز-ووصلنا-لنهائي-الأبطال-بعد-معاناة
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا لم يكن سهلا مشددا على صعوبة المواجهات أمام الأندية الصغيرة ، وذلك خلال تصريحات خاصة للموقع الرسمي للقلعة الحمراء يرصدها دوت الخليج.
قال : كنا سعداء بعد الفوز على الترجي ، هنأت اللاعبين وكانت مهمتنا الصعود لكن لم يكن الأمر سهلا ، واللاعبين يدركون أننا مسئولون أمام الجماهير للوصول للنهائي.
موسيماني : «مواجهة كايزر تشيفز صعبة.. ووصلنا لنهائي الأبطال بعد معاناة»
وتابع موسيماني: " لم يكن الأمر سهلا بالوصول للنهائي ، لم يدرك البعض صعوبة مباراة سونيديب وسيمبا التنزاني و صن داونز في دوري أبطال إفريقيا ، والمباراة أمام صن داونز كانت صعبة للغاية بسبب مواجهة الزمالك قبلها بأيام ، هي حقا لم تكن المهمة سهلة".
موسيماني يعلق على مباراة كايزر تشيفيز
وواصل: "كايزر تشيفيز فريق قوي وقام بتغير العديد من المدربين ، ولا يجب أن ننظر لهم في الدوري المحلي ، ليس من السهل الوصول للنهائي مالم يكن فريق قوي، وهم فريق غريب ، لقد فازا على سيمبا برباعية وخسر بثلاثية" .
واضاف: "سنقوم بتحليل مواجهاتم من خلال مباريتهم في دوري أبطال إفريقيا ، سنخوض العديد من المباريات في تلك الفترة وسنتعرض للإنهاك وغيرها من المباريات ، وسنعمل على الاستعداد بشكل جيد".
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