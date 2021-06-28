أول ظهور لمصطفى محمد بعد الجراحة في الكاحل«صور»

/637867/أول-ظهور-لمصطفى-محمد-بعد-الجراحة-في-الكاحلصور

أعلن نادي جالاتا سراي التركي أن مصطفي محمد لاعب الفريق يعاني من تورم في الركبة اليسرى، ونزيف في كبسولة الكاحل، لم يتم العثور على إصابات أخرى وفقاً للفحوصات، لقد بدأ اللاعب العلاج، ويستعرض دوت الخليج أخر أحداث وآخبار مصطفى محمد.

نشر الدولي المصري مصطفى محمد علي صفحته الشخصية إنستجرام، صورة لقدمة وهي في حالة تورم ويحميها شاش طبي وقن في الكاحل أيضاً.

وعاد مصطفى محمد الخميس الماضي إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل خوض التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني للفريق الأول بنادي جالطة سراي فاتح تريم، حيث يستعد جالطة سراي لمباراتي إيندهوفن فى الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا والتي ستقام نهاية شهر يوليو المقبل.

عودة مصطفي محمد لتركيا

وفي وقت سابق قد أعلن نادي جالاتا سراي المنافس في بطولة الدوري التركي عن مواجهة إيندهوفن في تصفيات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2021/2022.

وأوقعت القرعة جالطة سراي وصيف الدوري التركي أمام إيندهوفن وصيف الدوري الهولندي عن الموسم الماضي.

ويضم جالطة سراي بين صفوفه مهاجم منتخب مصر الأول والأولمبي مصطفي محمد، حيث تكمن المشكلة في تزامن المباراتين في نفس الوقت مع إقامة أولمبياد طوكيو 2020 دور المجموعات الذي يشارك به منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا خلال الفترة من 22 يوليو إلى 28 يوليو.

مباراة جالاتا سراي القادمة

ويواجه جالطة سراي منافسه إيندهوفن في الذهاب يوم 20 أو 21 يوليو في هولندا والإياب يوم 27 أو 28 في تركيا من نفس الشهر، وبالتالي، هناك رغبة من النادي التركي في بقاء مصطفى محمد وهناك تقارير تشير إلى أن رغبة اللاعب هي المشاركة في أولمبياد طوكيو.