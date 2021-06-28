/637868/محمد-عظيمة-المدير-الفني-للمقاصة-يعلن-رحيلة-بسبب-الزمالك

‏أعلن محمد عظيمة المدير الفني لنادي مصر المقاصة رحيله بعد عقد جلسة خاصة مع اللاعبين عقب الهزيمة أمام الزمالك، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز، شد على اللقا ملعب السويس، ويستعرض دوت الخليج أبرز الأرقام التي أدت إلى رحيل عظيمة.

شهد نادي مصر المقاصة في هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني محمد عظيمة، على العديد من الأرقام السلبية في هذا الموسم، ليحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة من أصل 26 مباراة.

حقق المقاصة في هذا الموسم 10 انتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في 10 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 6 مباريات في هذا الموسم من أصل 26 مباراة، سجل من خلالها 27 هدف، في حين تلقت شباكة علي 32 هدف.