وزير الأوقاف فى ذكرى 30 يونيو: تحية عظيمة للقائد البطل عبدالفتاح السيسى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحية عظيمة للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حمل روحه على كفه إنقاذًا لمصر وشعبها العظيم من يد جماعة الإخوان الإرهابية المتاجرة بالدِّين والطريق المظلم التى أرادت جر الشعب المصرى إليه.





كما وجه جمعة، بحسب بيان عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك"، اليوم الإثنين، التحية للقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى العظيم الذى التف خلف قائده الرئيس البطل عبدالفتاح السيسى وخلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية. وقال: "آن لنا أن نفخر بما تحقق على يد هذا القائد الحكيم من إنجازات متعددة فى مختلف المجالات"، موضحًا أننا يجب أن نكون أكثر صلابة من أى وقت مضى فى مواجهة الإرهاب والتحديات وفلول وأذناب الجماعات الإرهابية والمتطرفة من جهة، وفى مواصلة مسيرة البناء والتعمير من جهة أخرى.

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