انت الان تتابع تفاصيل خبر شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 يونيو ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، مؤكدةً أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو مما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، وذلك تزامناً مع تساقط الشبورة المائية الكثيفة في الساعات المبكرة من الصباح.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 يونيو ودرجات الحرارة

ولذا نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعد التعرض المباشر لفترات طويلة إلى أشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض الجسم عن أي نقص يحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع استخدام واقيات من الشمس خلال فترات النهار.

وحول حالة الطقس اليوم، فقد أكدت الأرصاد في بيان لها منذ قليل على أن طقس الثلاثاء شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، وجنوب والبلاد وجنوب سيناء، وحار على السواحل، وحول الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، فتتمثل في ارتفاع نسبة الرطوبة مع تساقط الشبورة المائية، ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

اقرأ أيضاً:

وحول درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 30 يونيو 2021 فسوف تكون على القاهرة 38 درجة للعظمة والمحسوسة 41 درجة، أما الدرجة الصغر فتكون 25 درجة، وذلك على النحو التالي الوارد في تقرير الأرصاد التالي.