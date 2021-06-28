/637872/لجنة-الزمالك-للاعبين-خدوا-بطولات-وملكوش-دعوة-بالمكافآت

أعرب محمد الاتربي نائب رئيس لجنة الزمالك عن سعادته بفوز فريق السلة بلقب الدورى بعد الفوز علي الاتحاد السكندرى. أضاف الاتربي في تصريحاته إعلامية، إن اللجنة وشها حلو علي النادي وحصدوا 5 بطولات في فترة قليلة جدًا، ويستعرض دوت الخليج تصريحات الأتربي.

قال: "خدوا بطولات وملكوش دعودة بالمكافات".

وتابع نائب رئيس لجنة الزمالك إنه لا يفكر في خوض انتخابات الزمالك المقبلة وإنه حضر لتأدية مهمة وبعد انتهائها سيرحل.

واختتم: “ الإتربي إن اللجنة ستبدأ التفاوض مع أشرف بن شرقي من أجل تجديد تعاقده، لافتا إلي إن الزمالك يعتمد بشكل كبير علي الإعلانات فى تجديد تعاقدات اللاعبين، لافتا إلي إن قيمة التبرعات من جماهير الزمالك تخطت الـ 6 ملايين جنيه”.

الزمالك يتوج بالدوري

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

نتيجة المباريات النهائيات

وقبل فوز الزمالك اليوم تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .

اللقب الثاني للزمالك

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

أفضل لاعب في الفريق

حصد أنس أسامة لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لقب أفضل لاعب في دوري السوبر لكرة السلة هذا الموسم، وتوج مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بلقب أفضل لاعب ناشئ في دوري السوبر لكرة السلة هذا الموسم.