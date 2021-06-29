/637874/كارتيرون-يمنح-الزمالك-راحة-سلبية-بعد-الفوز-على-المقاصة-بالدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء، بعد تحقيق فوز قوي وصعب على مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد، على ملعب السويس، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث القلعة البيضاء على مدار الساعة.

وجاء قرار كارتيرون بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الممتاز مساء اليوم الإثنين.

نتيجة مباراة الكأس

وحقق الزمالك الفوز على مصر المقاصة في لقاء الدور الربع نهائي لببطولة كأس مصر، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء شهد عليه ستاد السويس، ليغادر الفريق المصري البطولة، وبعدها بأسبوع يتواجهان في الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

نتيجة المباراة في الدوري

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.

موقف الزمالك في الدوري

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بعد خوض 27 مباراة ،كان أخرها على حساب المقاصة.

الزمالك يتوج بالدوري

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

نتيجة المباريات النهائيات

وقبل فوز الزمالك اليوم تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .

اللقب الثاني للزمالك

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.